Сирийская армия освободила около 70% Восточной Гуты

ДАМАСК, 16 мар — РИА Новости. Правительственные войска Сирии освободили от террористов 70% территории Восточной Гуты под Дамаском, говорится в заявлении командования сирийской армии.

"Ценой крови погибших наших героев и при координации с союзными силами удалось освободить в Восточной Гуте десятки поселений и деревень… всего 70% территории из захваченной террористическими группировками", — сообщается в заявлении.

В коммюнике также написано, что армии удалось обеспечить выход нескольких тысяч мирных граждан через два гуманитарных коридора.

"Командование армии призывает жителей уйти от террористов через гуманитарные коридоры и подтверждает свое намерение продолжить исполнять национальный и конституционный долг — защищать родину, пока мир и безопасность не восстановятся на всей территории Сирии",- написано в документе.

Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

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