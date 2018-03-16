ООН, 16 мар – РИА Новости. Перемирие в Восточной Гуте хрупкое, но соблюдается уже шесть дней, ООН рассчитывает на его продолжение, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"За последние несколько дней произошли встречи между РФ и "Джейш аль-Ислам"* в пригороде Думы, в результате которых был установлен хрупкий режим прекращения огня, который соблюдается уже шесть дней и, мы надеемся, продолжится и дальше", — сказал он.

По его данным, в настоящее время обсуждение сторон продолжается для укрепления соглашения по Думе. В то же время дискуссии по другим районам Восточной Гуты пока не принесли успеха, и боевые действия там продолжаются.

"За последние несколько дней переговоры, состоявшиеся в Думе, показали, что есть путь для выполнения резолюция 2401. ООН готова помогать всем сторонам осуществлять подобное взаимодействие в качестве вклада в выполнение резолюции 2401 на всей территории Восточной Гуты", — сказал он.

Де Мистура также выразил озабоченность сообщениями о применении хлорина и напалма в Сирии, которые ООН пока не может подтвердить.

* Запрещенная в России террористическая организация

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