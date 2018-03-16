Более 40 тысяч человек покинули Восточную Гуту в четверг

Сирийские военные во время выхода мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте

Сирийские военные во время выхода мирных граждан из Хаммурии в Восточной Гуте

ООН, 16 мар – РИА Новости. Правительство Сирии в четверг обеспечило выход из Восточной Гуты свыше 40 тысяч человек, заявил на Совете Безопасности постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Правительство Сирии открыло коридор безопасности в Восточной Гуте, который был вчера освобожден от террористов… Вчера, 15 марта, более 40 тысяч гражданских лиц смогли покинуть Восточную Гуту по этому коридору", — сказал он.

Джаафари подчеркнул, что безопасный выход людей обеспечивало правительство страны совместно с Сирийским Красным Полумесяцем.

"Общее количество коридоров, открытых сирийской армией совместно с РФ, — три", — добавил он.

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