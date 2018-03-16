Сафонов обсудил с сирийским министром отношения стран в сфере туризма

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава Ростуризма Олег Сафонов и министр туризма Сирии Бишер Язджи на встрече в Москве обсудили вопросы, связанные с возобновлением отношений между двумя странами в сфере туризма, сообщает в пятницу пресс-служба российского ведомства.

Мероприятие в Ростуризме было организовано по инициативе сирийской стороны.

"Представители сирийской делегации представили предложения по участию российской стороны в инфраструктурном развитии туристических зон в безопасных и привлекательных для туристов районах САР, а также в организации культурно-исторических, религиозных маршрутов, пляжного, горного и экологического туризма на территории Сирии", — говорится в сообщении.

Также представители Сирии выразили заинтересованность в сотрудничестве с Россией в области подготовки кадров для национальной туриндустрии.

"До дестабилизации обстановки в регионе Сирия как туристическое направление была достаточно популярна среди россиян. Пальмира, Маалула, Дамаск и другие жемчужины Ближнего Востока были центрами притяжения туристов", – подчеркнул Сафонов.

Он отметил необходимость в рамках совместной межправительственной комиссии активизировать подготовительную работу и обсуждение совместных мер по восстановлению турпотока после окончания военных действий.

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