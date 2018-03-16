В ЮНИСЕФ заявили о случаях серьезного недоедания в Восточной Гуте

ЖЕНЕВА, 16 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен случаями серьезного недоедания в сирийской Восточной Гуте, оказывает помощь людям, которые покидают район, но не располагает данными об их количестве, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь ЮНИСЕФ Марикси Меркадо.
"Мы знаем то, что в Восточной Гуте самое большое количество случаев сильного недоедания с начала конфликта в Сирии. 11,9% всех случаев, зафиксированных в стране", — сказала она.
По данным Фонда, согласно информации из Африна, с начала боевых действий в этом регионе были убиты десятки детей, еще больше получили ранения. Отсутствие чистой воды из-за разрушения водопровода грозит для 250 тысяч человек риском развития болезней, связанных с загрязненной водой. В самом городе вынуждены были переселиться из своих домов 50 тысяч человек, которые в настоящее время проживают у родственников, в магазинах, школах и других местах.
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