Лавров отметил положительную роль встреч по САР в Астане в мирном процессе

АСТАНА, 16 мар – РИА Новости. Астанинская площадка стимулировала усилия в рамках сирийского урегулирования по всем направлениям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Пресс-служба казахстанского лидера сообщила, что Нурсултан Назарбаев в пятницу провел встречу, участие в которой приняли министры иностранных дел России — Сергей Лавров, Турции — Мевлют Чавушоглу, Ирана — Мохаммад Джавад Зариф.

Лавров выразил признательность президенту Казахстана за предоставленную площадку в Астане и указал на важность поиска решения конфликта в Сирии. Он отметил, что переговоры в Астане способствовали поиску путей урегулирования сирийского конфликта.

"Астана дала старт процессу, который признан всеми. Главное то, что астанинская площадка стимулировала усилия в рамках сирийского урегулирования по всем направлениям. Это и борьба с террористами, и создание зон деэскалации, где режим прекращения боевых действий позволил существенно снизить уровень насилия. Кроме того, это и более эффективное решение гуманитарных вопросов", — сказал министр иностранных дел России, слова которого приводятся в сообщении.

Лавров, отметив высокую организацию переговоров, подчеркнул важность астанинской площадки в контексте создания комфортной политической атмосферы.

"Неизменная линия Астаны, направленная на сближение противоборствующих позиций, и сам дух казахстанской внешней политики, ориентированной на поиск договоренностей, помогает нам эффективно работать", — заявил министр.

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