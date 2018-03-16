Назарбаев прокомментировал переговоры в Астане по ситуации в Сирии

АСТАНА, 16 мар – РИА Новости. Астанинский процесс по урегулированию ситуации в Сирии вселил надежду на скорейшее прекращение войны в этой стране, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Пресс-служба казахстанского лидера сообщила, что Назарбаев в пятницу провел встречу, участие в которой приняли министры иностранных дел России – Сергей Лавров, Турции – Мевлют Чавушоглу, Ирана – Мохаммад Джавад Зариф. В ходе беседы стороны обсудили результаты и перспективы переговоров по разрешению конфликта в Сирии в формате астанинской площадки.

"Сирийский кризис остается актуальным как для нас, так и для всего региона. Четыреста тысяч человек погибли, в том числе дети, женщины и пожилые люди. Конфликт создал общую неблагоприятную обстановку во всем регионе. Тем не менее, астанинский процесс вселил надежду в скорейшее прекращение войны и кровопролития в Сирии. Астанинские переговоры активизировали женевский процесс", — цитирует Назарбаева пресс-служба.

Он также подчеркнул, что Казахстан поддержал резолюцию Совета безопасности ООН по установлению перемирия в регионе.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>