Чавушоглу оценил важность встречи экспертов по Сирии в Астане

АСТАНА, 16 мар – РИА Новости. Встреча экспертов по Сирии, которая состоялась в четверг в Астане и была посвящена обмену заложниками и заключенными, придала новый импульс для продвижения астанинского процесса, считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Пресс-служба казахстанского лидера сообщила, что Нурсултан Назарбаев в пятницу провел встречу, участие в которой приняли министры иностранных дел России – Сергей Лавров, Турции – Мевлют Чавушоглу, Ирана – Мохаммад Джавад Зариф. В ходе беседы стороны обсудили результаты и перспективы переговоров по разрешению конфликта в Сирии в формате астанинской площадки.

Чавушоглу в ходе встречи отметил эффективность астанинского процесса и выразил свою приверженность данному переговорному формату.

"Прошло уже чуть больше года с момента начала переговоров в Астане, и мы смогли добиться больших достижений и прогресса в ходе этого процесса. Вчера рабочая группа по мерам доверия впервые устроила встречу здесь, в Астане, которая касалась обмена заложниками и заключенными. Мы бы хотели сохранить такую динамику, которая присуща астанинской площадке. Мы смогли получить новый стимул для продвижения этого процесса", — сказал министр иностранных дел Турции, слова которого приводит пресс-служба президента Казахстана.

Чавушоглу также подчеркнул необходимость поиска политического решения конфликта в Сирии.

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