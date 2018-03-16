В Берлине осудили нарушения перемирия в Восточной Гуте

БЕРЛИН, 16 мар – РИА Новости. В Берлине осуждают нарушения перемирия со стороны властей Сирии и оппозиции в Восточной Гуте, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Действительно, сейчас проводятся единичные акции по поставке гуманитарной помощи, такая гуманитарная помощь была поставлена в отдельные части осажденных районов. Мы приветствуем это. Были также отдельные медицинские эвакуации, мы тоже это приветствуем. Тысячи гражданских лиц покинули регион. То, в каких условиях они находятся в тех местах, куда они бежали… мы не можем судить об этом, в настоящее время у нас нет достоверной информации на этот счет. В любом случае, мы по-прежнему решительно осуждаем то, что режим при российской поддержке продолжает осуществлять массированные атаки на удерживаемых людей и таким образом нарушает перемирие, введенное СБ ООН", — заявил Зайберт.

Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

"Чтобы не возникло недопонимания, мы также осуждаем и обстрелы дипломатических зданий и жилых районов в Дамаске, которые ведутся из районов, контролируемых оппозицией", — добавил Зайберт, указав, что "данные обстрелы и присутствие маленькой группы террористов не оправдывают сирийские и российские атаки на гражданских лиц, на гражданскую и медицинскую инфраструктуру".

Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — восемь, сообщается в пятницу в информационном бюллетене Минобороны РФ. Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок, подчеркивает оборонное ведомство.

Сообщается, что за день Центром по примирению враждующих сторон на территории САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хербет-Эль-Хамам провинции Хомс. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза — 1,9 тонны.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2435. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>