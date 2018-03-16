МИД дал оценку учредителям партнерства по борьбе с химоружием

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Франция и другие учредители "Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химоружия" подрывают авторитет ОЗХО своим проектом, заявили в российском МИД.

Как отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства, 15 марта в Гааге "на полях" 87-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инициативе Франции и ее союзников "по антиасадовскому "клубу"" состоялась очередная презентация "Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия".

МИД РФ неоднократно критиковал учредителей "партнерства" "за их стремление популяризировать свое детище на уважаемых профильных международных площадках", отмечается в сообщении.

"На этот раз главные "спонсоры" "партнерства" просто превзошли себя в цинизме, инициировав чуть ли не целую агитационную кампанию в рамках ОЗХО, то есть той специализированной межгосударственной структуры, авторитет и целостность которой они как раз подрывают этим своим "проектом". Призыв к колеблющимся безотлагательно присоединиться к "партнерству" присутствовал в выступлениях практически всех делегаций представленных в Исполсовете ОЗХО стран НАТО и ЕС, а также государств —"единомышленников". При этом абсолютно ни у кого из них не возникает и тени смущения по поводу того, что созданный ими формат подрывает основополагающие положения Конвенции о запрещении химического оружия", — говорится в комментарии.

"Вновь обращаемся к государствам-участникам этой Конвенции с призывом проявить политическую мудрость и ответственность, не ассоциировать себя с политически мотивированными "новациями", деструктивными по отношению к режиму химического разоружения и нераспространения химического оружия", — заявили в МИД РФ.

Партнерство было учреждено 23 января в Париже представителями 24 государств.

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