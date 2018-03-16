УВКПЧ ООН обеспокоено судьбой жителей Африна в зоне военной операции Турции

ЖЕНЕВА, 16 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВПКЧ ООН) обеспокоено судьбой мирных жителей в сирийском Африне, где с января Турция проводит военную операцию, заявила в пятницу официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.

"Мы получаем очень тревожные сообщения из Африна о гибели и ранении гражданских лиц в результате авиударов и обстрелов с земли, а также сообщения о том, что курдские силы не дают мирным жителям покинуть город", — сказала Шамдасани на брифинге.

По ее словам, из Африна выпускают только тех, у кого есть связи в курдском руководстве или в курдских вооруженных формированиях. При этом когда люди достигают пункта проверки со стороны групп, которые поддерживает правительство Сирии, у них берут плату за право пройти дальше, отметила Шамдасани. Также, согласно данным УВКПЧ ООН, полученным от местных жителей, участники боевых действий размещают ракетные установки в жилых районах. Ухудшается и гуманитарная ситуация.

Представитель УВКПЧ ООН вновь напомнила о важности защиты мирных жителей во время конфликтов, а также предоставления им возможности покинуть район боевых действий.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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