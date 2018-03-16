Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии, которая прошла в Астане. 16 марта 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии, которая прошла в Астане. 16 марта 2018

АСТАНА, 16 мар — РИА Новости. Некоторые страны Запада пытаются вывести из-под удара террористов в сирийской Восточной Гуте и сохранить их боевой потенциал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Налицо однобокое прочтение ситуации вокруг Восточной Гуты, знакомая нам еще по истории с Восточным Алеппо. Видно стремление некоторых наших западных коллег вывести из-под удара и сохранить боевой потенциал террористов, прежде всего, "Джебхат-ан-Нусры"*, играющих роль провокаторов в сценариях западных геополитических режиссеров, которые руководствуются чем угодно, только не интересами сирийского народа", — заявил министр на пресс-конференции в Астане.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.

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