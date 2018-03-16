Лавров рассказал, когда примут решение по действию зон деэскалации в Сирии

АСТАНА, 16 мар — РИА Новости. Решение о возможном продлении сроков действия зон деэскалации в Сирии будет приниматься по истечении нынешнего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Зоны деэскалации действуют, они не являются постоянными, это было подчеркнуто при их создании. Один раз режим этих зон уже продлевался, когда истечет ныне действующий срок, будет принято решение о том, как поступить дальше с этими зонами с учетом ситуации на земле", — сказал лавров по итогам встречи глав МИД РФ, Турции и Ирана в Астане.

"Расширение территориального охвата, создание новых зон мы не обсуждали", — добавил Лавров.