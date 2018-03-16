Лавров: обвинения в адрес Дамаска и Москвы по резолюции по Сирии надуманны

АСТАНА, 16 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал надуманными обвинения в том, что Дамаск и Москва недостаточно выполняют резолюции ООН по Сирии.

"Видно стремление наших некоторых западных коллег вывести из-под удара и сохранить боевой потенциал террористов, прежде всего "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в России террористическая организация — ред.), играющих роль провокаторов в сценариях западных геополитических режиссеров, которые руководствуются чем угодно, только не интересами сирийского народа", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи с иранским и турецким коллегами в Астане.

По его словам, постоянные обстрелы Дамаска, от которых гибнут мирные жители, блокирование конвоев с гуманитарной помощью, несмотря на вводимые каждый день с 27 февраля гуманитарные паузы "дают повод для надуманных обвинений сирийских властей, а также России в недостаточных действиях по выполнению положений резолюции (Совбеза ООН — ред.) 2401".