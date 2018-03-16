Угрозы ударов США по Сирии неприемлемы, заявил Лавров

АСТАНА, 16 мар — РИА Новости. Угрозы нанесения односторонних ударов США по Сирии неприемлемы и недопустимы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи в Астане со своим турецким и иранским коллегами.

"Прозвучавшие недавно угрозы нанесения односторонних военных ударов Соединенными Штатами по Сирии, включая Дамаск, как это было в апреле прошлого года на основе голословных обвинений в применении правительством Сирии химического оружия, неприемлемы и недопустимы. Об этом со всей четкостью было заявлено американским представителем по дипломатическим и по военным каналам", — сказал Лавров.

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