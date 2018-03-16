Следующий раунд переговоров по Сирии в Астане состоится в середине мая

АСТАНА 16 мар — РИА Новости. Следующий раунд переговоров в Астане по сирийскому урегулированию состоится в середине мая, говорится в итоговом заявлении встречи министров, попавшем в распоряжение РИА Новости.

"Министры России, Турции и Ирана решили провести следующий раунд переговоров по Сирии в Астане "в середине мая", — говорится в заявлении.

В Астане в четверг прошли встречи делегаций трех стран-гарантов перемирия в Сирии. В пятницу там запланирована встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана. Как сообщил ранее МИД РФ, министры, в частности, обсудят дальнейшие шаги по снижению насилия в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. 30 января в Сочи прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

*Террористическая организация, запрещена в России

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