АСТАНА, 16 мар — РИА Новости. Россия, Турция и Иран надеются, что работа конституционного комитета Сирии начнется в ближайшее время, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сегодня мы договорились продолжать содействие сирийцам в восстановлении единства страны, достижении политического урегулирования, в том числе путем создания конституционного комитета и запуска его работы в Женеве в ближайшее время", — заявил Лавров по итогам встречи с турецким и иранским коллегами.

В Астане в четверг прошли встречи делегаций трех стран-гарантов перемирия в Сирии. В пятницу там прошла встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. 30 января в Сочи прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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