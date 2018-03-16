Казахстан призвал стороны конфликта в Сирии соблюдать резолюцию СБ ООН

АСТАНА, 16 мар — РИА Новости. Казахстан призывает все стороны конфликта в Сирии к соблюдению резолюции Совета безопасности ООН 2401, предполагающей прекращение боевых действий, заявил в пятницу министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
Он выразил надежду, "что министры иностранных дел стран-гарантов астанинского процесса предпримут дополнительные конструктивные шаги для строгого выполнения соглашения о прекращения огня и установления зон деэскалации в Сирии".
Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.
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