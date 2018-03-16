Два жителя Восточной Гуты выходят с территории, захваченной террористами к правительственным войсками, через гуманитарный коридор в поселении Хамурия после окончания Гуманитарной паузы

Два жителя Восточной Гуты выходят с территории, захваченной террористами к правительственным войсками, через гуманитарный коридор в поселении Хамурия после окончания Гуманитарной паузы

АСТАНА, 16 мар — РИА Новости. Россия надеется, что коалиция во главе с США перестанет выгораживать террористов в Восточной Гуте, а начнет бороться с ними, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Надеюсь, что и международная коалиция, которую возглавляют США, все-таки осознают необходимость не выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте, а принципиально, последовательно, бескомпромиссно бороться с террористическими организациями, включая "Джебхат ан-Нусру"*, как бы она не мимикрировала", — заявил Лавров, открывая встречу министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии.

"Одна из главных проблем в этой связи… — это необходимость размежевать правильную, конструктивную вооруженную оппозицию от террористов, прежде всего "Джебхат ан-Нусры"*, — добавил Лавров.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.

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