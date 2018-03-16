Лавров отметил важность встреч в Астане по Сирии

АСТАНА, 16 мар — РИА Новости. Астанинский процесс по Сирии доказал свою востребованность, он содействует политическому урегулированию кризиса в арабской республике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Созданный год назад Россией, Ираном и Турцией астанинский формат доказал свою востребованность, стал синонимом продвижения по пути нормализации обстановки в Сирии, содействия политико-дипломатическому урегулированию", — сказал Лавров, открывая встречу министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии.

"Не буду перечислять всех тех конкретных позитивных сдвигов в обстановке в Сирийской Арабской Республике, которых удалось добиться прежде всего благодаря инициативам, согласованным здесь, в Астане, скажу лишь, что на деле работают зоны деэскалации, выработаны принципы гуманитарного разминирования, сформирована рабочая группа по освобождению задержанных, заложников, которая вчера здесь провела очень продуктивное заседание, и, конечно же, мы облегчили в значительной степени доставку гуманитарной помощи и создали условия для возобновления полноценного политического процесса на основе резолюции 2254", — заявил Лавров.

В пятницу в Астане проходит министерская встреча России, Ирана и Турции по урегулированию кризиса в Сирии. Как ранее заявил Лавров, на встрече будет обсуждаться реализация договоренностей, достигнутых на конгрессе национального диалога Сирии в Сочи. По итогам встречи страны-гаранты сформулируют рекомендации для Дамаска и сирийской оппозиции. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, на встрече министров в пятницу будут обсуждаться все аспекты сирийского вопроса, в том числе ситуация в Восточной Гуте.

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