Источник сообщил сроки проведения переговоров по Сирии в Астане

Участники заседания совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии, проходящего в Астане. Архивное фото

Участники заседания совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии, проходящего в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 16 мар – РИА Новости. Девятый раунд переговоров по Сирии в Астане состоится в середине мая, его дату объявят на встрече глав МИД стран-гарантов в пятницу, сообщил РИА Новости источник на переговорах.

"Следующий раунд переговоров в Астане пройдет в середине мая. Он может пройти с 14 по 16 мая. Это будет упомянуто в совместном заявлении министров", — сказал источник.

В Астане в четверг прошли встречи делегаций трёх стран-гарантов перемирия в Сирии. В пятницу там запланирована встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана. Как сообщил ранее МИД РФ, министры, в частности, обсудят дальнейшие шаги по снижению насилия в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. 30 января в Сочи прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

* Запрещенная в России террористическая организация