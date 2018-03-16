Главы МИД России, Ирана и Турции обсудят урегулирование сирийского кризиса

АСТАНА, 16 мар — РИА Новости. Министры иностранных дел России, Ирана и Турции — Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу — соберутся в пятницу в Астане, чтобы обсудить процесс сирийского урегулирования и подготовить саммит трех стран на высшем уровне, который запланирован на 4 апреля в Стамбуле.

Последний раз трехсторонняя встреча стран-гарантов на уровне министров прошла в турецкой Анталье в ноябре прошлого года.

Астана принимает переговоры между сирийским правительством, оппозицией и странами-гарантами по военному аспекту сирийского урегулирования с января 2017 года. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании. Урегулирование сирийского кризиса обсуждается также на площадке Женевы под эгидой ООН.

Повестка переговоров

В МИД РФ заявили, что участники планируют проанализировать результаты, достигнутые за первый год взаимодействия по урегулированию ситуации в Сирии, рассмотреть ситуацию "на земле", а также успехи и трудности процесса деэскалации. Кроме того, министры наметят дальнейшие совместные действия. Как заявил Лавров, на встрече также будет обсуждаться реализация договорённостей, достигнутых на конгрессе национального диалога Сирии в Сочи. По итогам встречи страны-гаранты сформулируют рекомендации для Дамаска и сирийской оппозиции.

Накануне в Астане прошли экспертные консультации трех стран, а также заседание совместной рабочей группы и рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Министерская встреча в Астане пройдет без участия сирийских сторон, но на консультации был приглашен спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Однако в четверг стало известно, что по состоянию здоровья он не сможет посетить переговоры: как рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, де Мистуре предстоит плановый медосмотр.

По итогам встречи Лавров, Зариф и Чавушоглу примут совместное заявление, в котором, в том числе будут названы даты нового, девятого раунда переговоров на астанинской площадке между правительством и оппозицией. Лаврентьев отметил, что вряд ли она пройдёт до саммита лидеров, который намечен на 4 апреля.

По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, на встрече министров в пятницу будут обсуждаться все аспекты сирийского вопроса, в том числе ситуация в Восточной Гуте.

Ситуация в Восточной Гуте

Министров также примет глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Основное внимание на встрече будет уделено состоянию дел в Сирии "на земле" и перспективам политического урегулирования. Между тем, именно "на земле" ситуация в последние дни оставалась сложной, особенно в районе Восточной Гуты.

Этот пригород Дамаска остается на сегодняшний момент одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш Аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат-ан-Нусра"*, периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы, в том числе российское посольство. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели из-за участившихся обстрелов Дамаска со стороны незаконных вооруженных формирований, в ответ сирийские правительственные войска наносят удары по позициям боевиков.

В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, боевики на протяжении долгого времени блокировали выход мирных жителей из района, препятствуя доставке гуманитарных грузов и эвакуации раненных. По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в пригороде Дамаска вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00 местного времени.

На сегодняшний день в Восточной Гуте для мирных жителей и боевиков действуют два гуманитарных коридора — один пункт пропуска находится в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин, второй, южный коридор действует в населенном пункте Млеха. Однако террористы продолжают блокировать подходы к ним.

Мирные жители, находящиеся в Восточной Гуте в осаде боевиков, на протяжении более чем двух недель собирались на стихийные акции протеста, требуя разблокировать доступ к гумкоридорам. В ответ боевики открывали по ним огонь. Как отмечал российский Центр по примирению враждующих сторон, в последние дни участились случаи столкновений мирных жителей с членами незаконных вооруженных формирований.

Однако в четверг стали поступать сообщения, свидетельствующие об осторожном оптимизме по улучшению ситуации в Восточной Гуте. Как сообщил Центр по примирению, ежечасно в четверг Восточную Гуту покидали до 800 человек. По состоянию на середину дня четверга более 5000 человек покинули населенные пункты Хамурия, Сакба, Хаззе. Предполагается, что всего район могли покинуть до 13 тысяч человек, гуманитарный конвой доставил 137 тонн гумпомощи.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы. При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

Более менее спокойной обстановка остаётся в северной части района — в городе Дума. Гуманитарная пауза, предусматривающая прекращение огня всеми враждующими сторонами и оказание гуманитарного содействия мирным жителям, в районе Думы соблюдается третьи сутки подряд.

Вторая резолюция и провокации с химическим оружием

Обвинять в срыве перемирия западные страны, в том числе США, продолжают сирийский режим и его союзников, в первую очередь Россию.

На заседании Совета Безопасности ООН на этой неделе по выполнению резолюции 2401 о прекращении огня и гуманитарной паузе в Сирии постпред США Никки Хейли выступила с угрозой нанесения военных ударов США по Сирии. Она заявила, что Вашингтон готов к новым действиям по Сирии, "если это необходимо". Хейли напомнила, что после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года США нанесли удар по авиабазе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку, так как Совет Безопасности ООН "не смог принять действия".

Также США в понедельник распространили новый проект резолюции СБ ООН по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты. По словам Хейли, американский проект документа не даст войскам РФ и Сирии возможности наносить избирательные удары по тем группировкам, которых им выгодно считать террористическими.

В Москве посчитали, что проект именно американской резолюции по перемирию в Восточной Гуте говорит о провале выполнения Вашингтоном предыдущей резолюции, нежелании бороться с терроризмом и сохранении планов по смене режима в Сирии.

Лавров заявил, что Россия жестко предостерегла США от безответственных действий в Сирии, предупредив о "самых тяжёлых" последствиях возможного удара США по правительственным силам Сирии. По его словам, США хотят закрепиться в Сирии надолго, если не навсегда, и поспособствовать развалу этой страны, в том числе с помощью провокаций с применением химоружия.

По данным российского Минобороны, в Восточной Гуте боевики готовят новую инсценировку "химической атаки правительственных войск", которую США затем планируют использовать как повод для авиаудара по правительственным кварталам Дамаска. В Генштабе РФ предупредили, что в случае угрозы для российских военных ВС РФ будут сбивать американские ракеты и их носители.

При зачистке населённого пункта Афтрис в Восточной Гуте правительственные войска после выхода оттуда боевиков обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов.

Перспективы политического урегулирования

В плане политического урегулирования в Сирии никаких видимых подвижек в последнее время нет. После проведённого в январе в Сочи конгресса национального диалога Сирии, на котором было принято решение о создании конституционной комиссии, которая передаётся под эгиду ООН, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура продолжает консультации о формировании комиссии.

За несколько дней до встречи министров в Астане, в Женеве состоялись консультации представителей России, Турции и Ирана с де Мистурой. Как заявили в офисе спецпосланника, на встрече обсуждалась необходимость закрепления итогов Конгресса национального диалога Сирии в Сочи и дальнейшее продвижение политического процесса в Женеве. Дискуссия также касалась заключённых, похищенных и пропавших без вести.

По мнению директора центра "Россия-Восток-Запад" Владимира Сотникова, на встрече в Астане в пятницу министры могут поднять вопрос о возможностях активизации мирного процесса в Сирии.

"Речь будет идти о том, как всех участников конфликта в Сирии подключить к тому, чтобы все-таки мирный процесс шел. Он сейчас никак не перезапустится, к сожалению. В этом ключе, наверное, будут согласованы какие-то позиции и по Женеве", — предположил эксперт.

Сверить часы



Основная задача министерской встречи в Астане, по словам Сотникова, в сверке часов, особенно на фоне последних заявлений по Сирии со стороны США.

"Я думаю, что речь пойдёт о том, что можно предпринять для того, чтобы американские партнеры и другие западные державы, которые являются внешними акторами острейшего сирийского гражданского конфликта, пришли бы к какой-то более конструктивной позиции и поспособствовали тому, чтобы мирный процесс был вновь запущен", — считает эксперт.

По его мнению, министры проведут "сверку часов" — что удалось сделать и какие шаги еще предстоит принять в дальнейшем для перезапуска мирного процесса.

"Я не исключаю того, что могут быть какие-то прорывные решения по обстановке в Восточной Гуте и на севере Сирии, которые притормозили дело мирного урегулирования конфликта. Наверняка в багаже у министров иностранных дел есть свои соображения и заготовки", — добавил Сотников.

* Запрещенные в России террористические организации