Боевики трижды за сутки обстреляли жилые кварталы Дамаска

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. За прошедшие сутки боевики три раза обстреляли жилые кварталы Дамаска и его пригородов: есть разрушения, люди не пострадали, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Обстановка в зоне деэскалации "Восточная Гута" стабилизируется. Однако ряд радикальных группировок продолжает нарушать режим прекращения огня. Так, за прошедшие сутки ими три раза были обстреляны жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Боевиками было выпущено шесть мин. Есть разрушения, люди не пострадали", — сказал он.

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