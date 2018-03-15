Волонтеры фонда имени Кадырова развернули в Восточной Гуте пункт помощи

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Волонтеры регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмат-Хаджи Кадырова вместе с российскими военнослужащими в Сирии развернули пункт помощи выходящим из районов боевых действий в Восточной Гуте, сообщил в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Я искренне благодарен президенту РОФ… Аймани Несиевне (Кадыровой) за грандиозную благотворительную миссию в Сирии, которая охватывает огромное количество оказавшихся в беде мирных граждан. Я также признателен представителю главы Чеченской Республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки… Зияду Сабсаби, который на месте координирует работу по оказанию гуманитарной помощи гражданским лицам!" — добавил Кадыров.
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