АСТАНА, 15 мар — РИА Новости. Вероятность повторного проведения Конгресса национального диалога Сирии в Сочи зависит от успеха формирования конституционной комиссии САР, при этом возможны другие варианты поведения мероприятия, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Конгресс в Сочи был проведен, результаты его известны. Все будет зависеть от того, как будет проходить формирование конструкционной комиссии дальше. Мы надеемся, что этот процесс будет положительным, но сколько времени на это уйдет, как это произойдет… Если понадобится помощь с нашей стороны — от РФ, то может быть конечно будут какие-то другие инициативы, необязательно по проведению очередного конгресса в Сочи, какие-то другие варианты. Тем не менее, мы за то, чтобы этот процесс набирал обороты", — заявил журналистам Лаврентьев.

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