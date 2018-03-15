Курды заявили, что турецкие военные продолжают обстреливать Африн

Дым поднимается над селением Раджо в регионе Африн в Сирии. 3 марта 2018

Дым поднимается над селением Раджо в регионе Африн в Сирии. 3 марта 2018

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Турция продолжает обстрел сирийского Африна из артиллерии и авиабомбардировки, есть жертвы, сообщил медиацентр "Сирийских демократических сил" (SDF).

"Город по-прежнему подвергается неизбирательным обстрелам тяжелой артиллерии и воздушным авиаударам для принуждения населения к выезду (из города). Обстрел ведется со вчерашнего дня и без остановки", — говорится в ежедневной сводке медиацентра.

По словам SDF, обстрелы "привели к большим жертвам среди гражданского населения, включая женщин и детей". О точном количестве пострадавших медиа-центр не сообщает.

Также продолжились столкновения между бойцами SDF и боевиками "Сирийской свободной армии", действующей при поддержке Турции. По утверждению SDF, ликвидировано 14 боевиков. О своих потерях SDF не сообщает.