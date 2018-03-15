Сирийские военные взяли под контроль населенный пункт в Восточной Гуте

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (СИРИЯ), 15 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские правительственные силы взяли под полный контроль поселение Хамурия в Восточной Гуте, где был открыт гуманитарный коридор, передает корреспондент РИА Новости.

Сейчас военные продолжают зачистку поселения. Они осматривают здания на предмет взрывных устройств и прикрывают гуманитарный коридор, по которому выходят местные жители.

Несколько пожилых людей из соседнего поселения Сакба вышли к Хамурии после окончания гуманитарной паузы. Бойцы сирийской армии обеспечили для них огневое прикрытие.

"Мы шли в Хамурию полтора часа. Отец плохо себя чувствует. У нас остались родные в Сакбе, боевики угрожали нам, но мы решились — и мы на свободе", — рассказал РИА Новости один из вышедших по коридору жителей Сакбы.

Передовые отряды правительственных войск продолжают вытеснять боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* с территорий между Хамурией, Сакбой и Арбином.

С девяти утра в Восточной Гуте действовала гуманитарная пауза. По оценкам российского Центра по примирению враждующих сторон, из района удалось вывести почти 11 тысяч человек.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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