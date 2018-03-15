АСТАНА, 15 мар — РИА Новости. Первое заседание рабочей группы по обмену заключённых, изначально запланированное на девятый раунд переговоров в Астане по сирийскому урегулированию, состоялось в четверг, заявил в интервью РИА Новости помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари.

В Астане в четверг проходят встречи делегаций трёх стран. Иранскую делегацию возглавил Ансари, турецкую — заместитель министра иностранных дел страны Седат Онал. Делегацию РФ возглавляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Сегодня мы провели две встречи: трехстороннюю встречу делегаций стран-гарантов, посвященную обсуждению подготовки ко встрече министров иностранных дел трёх стран и ее повестки. Также эксперты из трех делегаций встретились с экспертами из ООН и МККК, провели с ними техническую встречу по вопросу обмена телами пропавших без вести", — заявил дипломат.

По его словам, на Астане-8 было решено, что первое заседание этой рабочей группы должно было состояться на полях девятого раунда переговоров в Астане.

"Первое ее заседание, как предполагалось, должно было состояться на полях Астаны-9. Как видите, сейчас не Астана-9, она будет позже. Ввиду чувствительности темы мы решили не терять возможность и поэтому решили обсудить в ходе подготовки ко встрече министров все меры по теме обмена и формат обмена ", — заявил Ансари.