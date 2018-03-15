Более четырех тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту в четверг

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 15 мар – РИА Новости. Более 4 тысяч мирных жителей выведено в четверг из Восточной Гуты с начала действия гуманитарной паузы, сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.

Семнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в четверг в 9.00 по местному времени (10.00 мск).

"В соответствии с достигнутой договоренностью при содействии Российского Центра примирения осуществляется вывод мирных жителей из населенных пунктов Хамурия, Сакба и Хаззе — южнее города Дума — по открытому 15 марта гуманитарному коридору. В настоящее время со стороны Хамурии выведено свыше четырёх тысяч человек. Выход людей продолжается. Всего к концу дня ожидается выход не менее 13 тысяч человек", — сказал он.

Для всех мирных жителей сирийские власти организовали пункты приема, где им оказывается помощь, предоставляется горячее питание и вода, работают медики.

Кроме того, при содействии ЦПВС в четверг в город Дума для оказания помощи населению введён гуманитарный конвой из 25 большегрузных автомобилей.

"Населению доставлено 137 тонн продовольствия, детского питания и медикаментов", — отметил генерал.