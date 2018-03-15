Генштаб Турции заявил об обстреле с территории Сирии

АНКАРА, 15 мар — РИА Новости. Генштаб ВС Турции заявил об обстреле района города Нусайбин провинции Мардин на юго-востоке страны с территории Сирии, в результате ответного огня были уничтожены "восемь террористов".

"После обстрела района Нусайбин с территории Сирии в рамках ответных действий были уничтожены восемь террористов", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства, опубликованном в Twitter в четверг.

Ранее в Нусайбине турецкая армия проводила операцию против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Сопредельная территория Сирии контролируется силами самообороны сирийских курдов.