Россия добьет террористов в Сирии, заявил Лавров

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия добьет террористов в Сирии, в частности, в Восточной Гуте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говоря о Сирии, хочу сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьем их, поможем добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие операции при нашей поддержке", — сказал Лавров, выступая в четверг на форуме "Россия — страна возможностей".

"Будем, естественно, делать гуманитарные исключения. Как было вчера объявлено нашим министерством обороны, уже те, кто хочет выйти и получить гуманитарную помощь, могут этими коридорами пользоваться, — добавил министр.

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