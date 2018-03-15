Россия призвала США прекратить поддержку террористов в Сирии

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия призывает США прекратить поддерживать террористов в Сирии, в частности, террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра"*, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Самое главное, чтобы и в Восточной Гуте, и в других местах, чтобы коалиция США, которая там работает с воздуха, которая имеет многочисленный спецназ на земле, прекратила поддерживать террористов, типа "Джебхат ан-Нусры"*. И все остальные группировки, которые Запад считает не экстремистскими, они почему-то работают под "зонтиком" "Джебхат ан-Нусры"* и у них создано общее командование. Резолюция (СБ ООН) 2254 требует отмежеваться от бандитов", — сказал Лавров, выступая на форуме "Россия — страна возможностей".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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