Турция работает над выводом боевиков "Джебхат-ан-Нусры"* из Восточной Гуты

АНКАРА, 15 мар — РИА Новости. Турецкая разведка работает над выводом боевиков террористической организации "Джебхат-ан-Нусра"* (запрещена в России) из сирийской Восточной Гуты, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Национальная разведывательная организация Турции (MIT) работает над тем, чтобы вывести боевиков "Джебхат-ан-Нусры"* из осажденной Восточной Гуты", — заявил Калын в четверг в эфире телеканала TRT.

Он добавил, что президент Турции Тайип Эрдоган проводит интенсивные дипломатические консультации по урегулированию ситуации в Восточной Гуте, этот вопрос будет также обсуждаться на переговорах глав МИД РФ, Турции и Ирана в Астане 16 марта.

Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

*Террористическая организация, запрещенная в России