В Турции рассказали о ходе операции в Африне

АНКАРА, 15 мар — РИА Новости. Турецкая армия контролирует более 70% региона Африн в Сирии, где проводится операция "Оливковая ветвь", заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Из Африна собирались сделать второй Кандиль (базу запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана на севере Ирака – ред.), и операция "Оливковая ветвь" эту опасность ликвидировала. Кольцо основательно сжимается вокруг террористов. В ближайшее время мы предвидим полную зачистку Африна от террористов. Сейчас более чем на 70% территории Африна обеспечена безопасность", — заявил Калын в эфире телеканала TRT

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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