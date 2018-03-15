В Турции рассказали о ходе операции в Африне

АНКАРА, 15 мар — РИА Новости. Турецкая армия контролирует более 70% региона Африн в Сирии, где проводится операция "Оливковая ветвь", заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.телеканала TRT.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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