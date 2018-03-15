ВКС будут и дальше поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом, заявили в МИД

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии, ВКС РФ будут и дальше содействовать усилиям сирийских военных по уничтожению террористических группировок, сообщило министерство иностранных дел РФ.
"Борьба с терроризмом должна быть общим делом всего мирового сообщества. Применение "двойных стандартов" в этом вопросе, попытки делить террористов на "хороших" и "плохих", поставить их на службу своим геополитическим интересам недопустимы", — добавили в МИД.
"В этих целях три страны-гаранта — Россия, Иран, Турция — неизменно нацелены на укрепление своего взаимодействия с тем, чтобы сделать необратимым переговорный процесс преодоления конфликта в САР на основе учета интересов всех без исключения граждан этой страны", — добавили в МИД.
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