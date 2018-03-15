МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. МИД РФ напомнил США о необходимости неукоснительного соблюдения норм международного права в Сирии, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова призвала в "очередной раз" региональных партнеров к "подлинному взаимоуважительному сотрудничеству ради скорейшего достижения политического урегулирования в Сирии, недопущения срыва общих усилий по нормализации обстановки" в САР.

"Отдельное предупреждение хотелось бы адресовать Вашингтону и напомнить ему о необходимости неукоснительного соблюдения норм международного права, недопустимости силовых акции против суверенной Сирии, государства-члена ООН", — сказала Захарова в четверг на брифинге.