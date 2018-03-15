В Восточную Гуту въезжает колонна из 25 грузовиков с гуманитарной помощью

ДАМАСК, 15 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Вторая колонна с гумпомощью прибыла к гуманитарному коридору в Мухайам Аль-Вафидин и начинает движение в сторону города Дума в Восточной Гуте, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Международного комитета Красного Креста в Дамаске.

"Мы на пути в Думу, уже в Вафидин. Двадцать пять грузовиков, 5220 комплектов еды и столько же килограмм муки для 26100 человек", — рассказал сотрудник МККК.

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