Более 100 мирных жителей должны покинуть Восточную Гуту в четверг

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 15 мар – РИА Новости. Конвой международных гуманитарных организаций доставит в Восточную Гуту в четверг 137 тонн продуктов питания, сообщил журналистам представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"Специалистами центра по примирению враждующих сторон после переговоров с лидерами незаконных вооружённых формирований в Восточной Гуте была достигнута договоренность о доставке в район гуманитарной помощи, предназначенной мирным жителям в подконтрольных боевикам населенных пунктах. Конвой международных гуманитарных организаций доставит в Восточную Гуту 137 тонн продуктов питания ", — сказал он.

По словам Золотухина, также в четверг планируется выход очередной группы мирных жителей.

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"Центр по примирению враждующих сторон продолжает ежедневно вести переговоры с лидерами НВФ в Восточной Гуте о выводе мирных жителей. В четверг ожидается выход ещё не менее ста человек", — добавил генерал.

Семнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в четверг в 9.00 по местному времени (10.00 мск). За время работы гуманитарного коридора им уже смогли воспользоваться порядка 500 жителей района.

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