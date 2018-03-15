В Астане проходят трехсторонние переговоры по Сирии

Переговоры о будущем Сирии в Астане. Архивное фото

Переговоры о будущем Сирии в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 15 мар — РИА Новости. Эксперты из России, Ирана и Турции проводят в четверг в Астане двусторонние встречи для обсуждения сирийского урегулирования, заявил РИА Новости заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи ар-Рамзи.

"Пока идут только двусторонние встречи", — сообщил дипломат.

На вопрос о том, как идут переговоры, ар-Рамзи ответил: "Завтра узнаем".

Консультации экспертов предваряют встречу глав МИД трёх стран в Астане, намеченную на пятницу.

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