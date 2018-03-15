В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 13 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок, подчеркивает оборонное ведомство.
В Минобороны отметили, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Аль-Джамрукия провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2435.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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