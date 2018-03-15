В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 13 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – четыре, Латакия – шесть, Дамаск – три. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок, подчеркивает оборонное ведомство.

Сообщается, что за день центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции в населенных пунктах Абу-Абде провинции Алеппо и Кисуа провинции Дамаск. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 3,8 тонны.

В Минобороны отметили, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Аль-Джамрукия провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2435.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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