Турция уничтожила более 3,5 тысячи боевиков с начала операции в Африне

АНКАРА, 15 мар — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 3524 членов PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство", сообщает в четверг генеральный штаб ВС Турции.
В среду сообщалось о 3444 нейтрализованных боевиках.
"С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 3524 члена террористических организаций. Операция успешно продолжается", — сообщило турецкое военное ведомство в Twitter.
Ранее в Вооруженных силах Турции рассказали, что с начала операции в Африне погибли 44 турецких военных.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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