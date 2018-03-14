Очевидцы сообщили об ухудшении гуманитарной обстановки в Восточной Гуте

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Покинувшие пригород Дамаска Восточная Гута люди сообщают, что гуманитарная обстановка в анклаве ухудшается, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

"По свидетельствам очевидцев, вышедших из Восточной Гуты, гуманитарная обстановка в анклаве деградирует. Население испытывает острую нехватку продуктов питания и медицинской помощи, постоянно происходят перебои водоснабжения и электропитания. Все это усиливает протестные настроения среди населения в отношении боевиков", — говорится в сообщении.

Он также отметил, что ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Не прекращаются ежедневные минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. "За прошедшие сутки был обстрелян район Аш-Шабур на юго-востоке столицы. Боевиками из Восточной Гуты выпущено три мины. Ранено три мирных жителя, из них один ребенок", — сообщил Евтушенко.

С 9 до 14 часов под контролем российского Центра по примирению введена в действие 16-я "гуманитарная пауза", отметил Евтушенко.

"Представителями Центра по примирению враждующих сторон продолжаются переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросу вывода из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных", — добавил он.

Евтушенко отметил, что в течение дня фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.

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