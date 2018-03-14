Почти 440 человек безопасно покинули сирийскую Думу по гумкоридорам

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. По действующим гуманитарным коридорам сирийский город Думу смогли безопасно покинуть 437 мирных граждан, сообщает Минобороны РФ.

"По действующим гуманитарным коридорам Думу смогли безопасно покинуть 437 мирных граждан. Завтра работа гуманитарных коридоров будет продолжена", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что при содействии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии в Думу "за последнюю неделю было доставлено два гуманитарных конвоя с 318 тоннами продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментами".

В военном ведомстве подчеркнули, что в четверг для оказания помощи населению "планируется заход еще одного гуманитарного конвоя из 20 большегрузных автомобилей".

"В целях дальнейшей стабилизации обстановки гуманитарная пауза в районе города Дума продлена сразу на двое суток", — добавили в Минобороны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>