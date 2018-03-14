В сирийском городе Дума полностью прекратились боевые действия

Военнослужащий сирийской армии в одном из освобожденных районов Восточной Гуты. 11 марта 2018

Военнослужащий сирийской армии в одном из освобожденных районов Восточной Гуты. 11 марта 2018

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Обстановка в Восточной Гуте в Сирии, прежде всего в ее северной части — городе Дума, за последние несколько дней существенно стабилизировалась, сообщает Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что гуманитарная пауза, предусматривающая прекращение огня и оказание помощи населению, соблюдается уже третьи сутки подряд.

"Все перестрелки в городе Дума, а также любые боевые действия полностью прекращены. В городе восстановлено свободное перемещение жителей", — заявили в министерстве.

Постепенная нормализация

Ранее о нормализации ситуации в регионе сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Отмечается, что процесс стабилизации идет, несмотря на попытки террористов сорвать 30-дневное перемирие.

На прошлой неделе при содействии ЦПВС в оккупированный район прибыли гуманитарные конвои ООН и Сирийского арабского красного полумесяца. Население получило более 300 тонн продовольствия и медикаментов.

Кроме того, с момента начала действия резолюции Совбеза ООН 2401 из Восточной Гуты смогли выйти 145 мирных граждан и 13 представителей вооруженной оппозиции.

Резолюция 2401

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны конфликта в Сирии "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу на всей территории республики.

Прекращение огня позволит безопасно и беспрепятственно доставить гуманитарную помощь в занятые вооруженной оппозицией регионы и провести медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых. При этом резолюция не предусматривает прекращения боевых действий против террористических организаций.

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