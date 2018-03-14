Боевики обстреляли ракетами христианский квартал Дамаска, есть раненые

ДАМАСК, 14 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Христианский квартал Кассаа в Дамаске подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков в Восточной Гуте, ранения получили три мирных жителя, сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.

"Ракета из Восточной Гуты разорвалась в квартале Кассаа. Ранения получили два ребенка и женщина",- рассказал собеседник агентства.

Район Кассаа расположен вплотную к старому городу, менее чем в километре от линии фронта Восточной Гуты со стороны поселения Джобар.

Террористы продолжают на протяжении двух месяцев ежедневно обстреливать центр и спальные кварталы Дамаска. В результате действий террористов в сирийской столицы погибли около 20 мирных граждан и десятки получили ранения.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>