Боевики обстреляли ракетами христианский квартал Дамаска, есть раненые

ДАМАСК, 14 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Христианский квартал Кассаа в Дамаске подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков в Восточной Гуте, ранения получили три мирных жителя, сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.
"Ракета из Восточной Гуты разорвалась в квартале Кассаа. Ранения получили два ребенка и женщина",- рассказал собеседник агентства.
Район Кассаа расположен вплотную к старому городу, менее чем в километре от линии фронта Восточной Гуты со стороны поселения Джобар.
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