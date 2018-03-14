США не откажутся от идеи разделения стран Ближнего Востока, заявил Асад

ДАМАСК, 14 мар — РИА Новости. Вашингтон будет продолжать развивать свой план по раздроблению стран Ближнего Востока, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече в Дамаске со спецпосланником премьер-министра Ирака Фалехом Аль-Файадом.

"Вопреки большим успехам в борьбе с терроризмом, как в Сирии так и в Ираке, США, их союзники и подельники в регионе не отступятся от идеи ослабления и разделения стран региона посредством финансирования и политического прикрытия террористических группировок", — цитирует пресс-служба слова президента.

Асад обратил внимание на необходимость объединения усилий стран, которые готовы противостоять амбициям США.

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