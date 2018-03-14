В Турции сообщили о договоренности с США по операции в Африне и Манбидже

Дым поднимается над селением Раджо в регионе Африн в Сирии. 3 марта 2018

Дым поднимается над селением Раджо в регионе Африн в Сирии. 3 марта 2018

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. У Турции есть договоренность с США о том, что боевики должны уйти из Африна и Манбиджа в Сирии, заявил глава турецкого МИД Мелют Чавушоглу.

"Есть договоренность с американской стороной, чтобы террористы покинули Африн и Манбидж, мы это обсуждаем", — заявил турецкий министр по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в среду в Москве.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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