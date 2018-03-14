Россия и Сирия договорились об обмене информацией о террористах

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин и заместитель министра юстиции Сирии Тайсир Ас-Самади подписали протокол по сотрудничеству в области обмена информацией о террористах, сообщается на сайте СК РФ.

Подписание состоялось в ходе рабочего визита руководителя Следственного комитета в Сирию.

"Обсуждены механизмы практического взаимодействия с учетом компетенции ведомств. По завершении переговоров подписан протокол о сотрудничестве между СК РФ и министерством юстиции САР", — говорится в сообщении.

" Стороны отметили, что сотрудничество в рамках протокола предусматривает содействие в расследовании преступлений и обмен информацией по лицам, причастным к совершению террористических преступлений, что позволит оперативно принимать решения в рамках расследования уголовных дел указанной категории", — так же сообщила официальный представитель Следственного комитат России Светлана Петренко.

Сотрудничество в рамках протокола предусматривает помощь в расследовании преступлений и обмен информацией по людям, причастным к терроризму.

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