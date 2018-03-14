В Турции надеются полностью взять Африн в среду вечером

АНКАРА, 14 мар — РИА Новости, Алёна Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду, что турецкие военные полностью возьмут под контроль сирийский Африн уже до вечера среды.

"Надеюсь, до сегодняшнего вечера Африн падет", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами местных администраций.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>