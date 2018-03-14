МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Израиль контактирует с Россией, чтобы добиться вывода шиитских подразделений из южной зоны деэскалации в Сирии, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.
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"Мы прекрасно знаем содержание этого соглашения, и с нами консультируются, в том числе и в Москве, и будем надеяться на скорую реализацию договоренностей. Я предпочитаю не вдаваться в детали, но могу подтвердить, что этот вопрос затрагивается и на высшем государственном уровне, и на рабочем – в тех контактах, которые ведутся по линии МИД и Минобороны", — сказал Корен.
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