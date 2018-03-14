В Израиле рассказали о сотрудничестве с Россией по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Израиль контактирует с Россией, чтобы добиться вывода шиитских подразделений из южной зоны деэскалации в Сирии, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

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Он напомнил, что пункт о выводе шиитских формирований, в том числе подразделений ВС Ирана, прописан в соглашении о создании южной зоны деэскалации в Сирии, которое было заключено США, Россией и Иорданией.

"Мы прекрасно знаем содержание этого соглашения, и с нами консультируются, в том числе и в Москве, и будем надеяться на скорую реализацию договоренностей. Я предпочитаю не вдаваться в детали, но могу подтвердить, что этот вопрос затрагивается и на высшем государственном уровне, и на рабочем – в тех контактах, которые ведутся по линии МИД и Минобороны", — сказал Корен.

"Для нас важно любое сотрудничество с международным сообществом, включая и Россию, США, которое может привести к выводу иранских и шиитских подразделений из Сирии",- подчеркнул высокопоставленный дипломат.

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